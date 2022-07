Crédit : Benjamin Polge / Hans Lucas via AFP

Avant de prendre la route des vacances, trois règles d'or sont absolument à observer du côté du chargement de votre voiture. Cerise sur le capot, non seulement ces conseils vous guideront pour plus de sécurité, mais en plus vous consommerez moins de carburant.

La première règle d'or vaut surtout dans l'habitacle : ne laissez aucun objet non-attaché. Le cas typique est de laisser traîner un sac, une petite valise, un parapluie, une bouteille d'eau sur la banquette ou sur la plage arrière. Ce geste apparemment anodin peut représenter un réel danger pour les passagers et le conducteur.

Deuxième règle d'or : pensez à bien gonfler vos pneus. À peine un quart des automobilistes y pensent régulièrement. Et pourtant, ces pneus sont essentiels pour votre sécurité, car ils sont en contact direct avec la route. Trop usés, ils perdent de leur adhérence. Sous gonflés, ils risquent de surchauffer et donc d'éclater, mais aussi d'augmenter la distance de freinage.

Enfin, la troisième règle d'or : attachez bien votre coffre de toit et vos porte-vélos, non seulement au démarrage, mais ensuite, lorsque vous allez rouler. Au cours d'une pause, vous pouvez faire cette vérification. Le coffre de toit se fixe sur les barres de toit. Évitez de le surcharger et de dépasser le nombre de kilos indiqués par le fabricant.

