La chronique de Laurent Gerra du 4 mars

publié le 04/03/2020 à 09:44

Pour débuter cette 3.000ème chronique, Mademoiselle Jade reçoit un appel de Patrick Balkany. De son moulin, il se sent en sécurité : "Je remercie les juges qui m'ont mis en quarantaine bien avant l'apparition du corona-machin là. Confiné, tout seul dans mon moulin je ne risque rien". Et l'ex-maire de Levallois-Perret ne perd pas le nord puisqu'il voit là une opportunité de poursuivre sa carrière politique : "Tout le monde va mourir, sauf moi, comme ça je me présente aux municipales à Levallois et vu que je serais le seul candidat et le seul électeur, suffira que je me file à moi-même un petit billet, et je serais élu".

C'est au tour de François Bayrou d'être accueilli sur le plateau. Le candidat à la mairie de Pau vient présenter sa liste "Nous aimons Pau", et ajoute tout de même une précision : "si je m'étais présenté à Toulon, j'aurais appelé ma liste 'Nous aimons Toulon' et si je m'étais présenté à Gif-sur-Yvette je l'aurais intitulé 'Nous aimons Gif-sur-Yvette'".

Mademoiselle Jade reçoit ensuite le chanteur Renaud, qui est inquiet par la pénurie de gel-hydroalcoolique annoncée par les médias, "Je vais en acheter une ou deux caisses, même si entre nous, j'aime pas trop ça le gel hydro-alcoolique, surtout l'hydro, parce que l'eau ça fait pas trop bon ménage avec l'alcool, à part dans le pastis". Le chanteur fait part de son inquiétude concernant le coronavirus : "J'ai peur que ça contamine les autres bières.. le kanterbrauvirus, le heinekenvirus, le kronenbourgvirus.."