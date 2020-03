La chronique de Laurent Gerra du 5 mars 2020

publié le 05/03/2020 à 10:29

L'épidémie du coronavirus n'en finit pas de faire plonger les bourses mondiales, au point que beaucoup d'experts remettent en cause leurs prévisions économiques. Le point avec François Lenglet : "Les conséquences économiques de cette épidémie vont être colossales. Par exemple, une femme qui porte un masque de protection n'a plus besoin de mettre du rouge à lèvres ou de s'épiler la moustache. Résultat, les ventes de cosmétiques vont s'effondrer et les esthéticiennes vont connaître un chômage massif."

L'actualité réserve parfois de bonnes nouvelles, comme par exemple la couverture du magazine Gala, consacrée au couple formé par Nicolas et Carla Sarkozy. "Dans l'article, il explique comment nous faisons pour entretenir le désir après douze ans de mariage. Tu veux que je te dise comment on fait ? C'est comme en politique, il ne faut rien faire", déclare Nicolas Sarkozy, imité par Laurent Gerra, à son épouse.

L'étau se resserre autour d'On n'est pas couché, une émission qui pourrait bientôt disparaître :" On arrive toujours à créer l'événement, la preuve : la semaine dernière, on a eu un papier dans le supplément télé du Républicain Lorrain ! On va rien changer. On va attendre l'été et à la rentrée, on va se faire virer", annonce Laurent Ruquier.