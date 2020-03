La chronique de Laurent Gerra du 3 mars

et Jade

publié le 03/03/2020 à 10:25

Pour débloquer son projet de réforme des retraites à l'Assemblée nationale, le gouvernement s'est résolu à utiliser l'article 49.3 de la Constitution. Pour Jean-Luc Mélenchon, la stratégie consistait à multiplier les amendements pour contraindre le gouvernement à utiliser ce 49.3.

Mais il ne semble pas satisfait pour autant. "Fais nous ta petite tambouille politicienne mais ce n'est pas fini l'obstruction à l'Assemblée, réagit le chef de file de La France Insoumise. Maintenant dès qu'un ministre va parler on va tousser. Comme ça, ça va ralentir encore les réformes !"

Une nouvelle stratégie qui risque de retarder l'examen de la loi sur le logement social. "Tu crois que j'ai pas compris que tu me cherches sur le logement social de Danielle Simonnet ? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse qu'elle ait 83m2 et un balcon ? Tant qu'elle va aux manifs pour le droit au logement !"

Pendant ce temps, François Ruffin s'inquiète de l'épidémie de coronavirus. "À ce qui paraît quand on attrape le coronavirus la température monte à 49,3°C !" assure-t-il avant de demander : "Si je mets un masque de chirurgien, je pourrais avoir un appartement de docteur à la Ville de Paris comme Danielle Simonnet ?".