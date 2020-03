Regardez RTL en direct et en vidéo

publié le 04/03/2020 à 08:15

Bienvenue dans ce direct consacré à l’émission spéciale de Laurent Gerra ce mercredi 4 mars. Pour fêter dignement cet anniversaire, l’imitateur a prévu de nombreux sketchs avec ses personnages favoris comme DSK, Fabrice Luchini ou encore François Hollande.

Et pour l’accompagner, l’homme aux 200 voix a convié plusieurs invités, dont Michel Drucker mais aussi de grandes voix de RTL qu’il aime régulièrement imiter dans ses chroniques.

En plus de sa partenaire Jade, Julien Courbet, Pascal Praud, Alba Ventura, Stéphane Bern ou encore Caroline Dublanche viendront ainsi lui donner la réplique. Des anecdotes et des invités surprises seront également. Vous pouvez suivre ici en direct et en vidéo cette émission spéciale qui doit durer jusqu’à 10h.