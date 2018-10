publié le 12/10/2018 à 10:54

Lionel Jospin ne s’intéresse pas au prochain remaniement mais se passionne pour la série Plus belle la vie et ses personnages hauts en couleur. "En ce moment, impossible de savoir si Mélanie, alias la serveuse historique du bar Le Mistral, va être ou non définitivement remplacée par Sabrina, la nouvelle barmaid qui vit dans une voiture et qui fait sa toilette dans l'évier de cuisine de Roland Marci, le patron du Mistral. (...) Alors vous comprenez que le remaniement, je m'en tamponne comme de ma première tisane Les Deux marmottes "



Cette année, au Mondial de l’Automobile, le constructeur Opel présente une voiture qui se conduit par la pensée. Michel Chevalet en explique le fonctionnement. "Je mets sur ma tête ce casque qui capte toutes mes pensées", explique-t-il, et soudain...

Alors que Laeticia Hallyday est arrivée à Paris pour la promotion du nouvel album de Johnny, le fantôme du rockeur vient parfois la hanter dans la maison de Marne-la-Coquette. Du haut du Ciel, le chanteur fait la leçon à Laetitia en lui reprochant notamment le titre de son dernier album. "Tu m'as pris pour Frédéric François ?"