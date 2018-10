et Jade

publié le 11/10/2018 à 09:47

La baisse de la vitesse autorisée sur les routes secondaires à 80 km/heure ne passe pas auprès des Français. Deux d'entre eux sont particulièrement excédés. Il s'agit du duo d'humoristes Chevallier et Laspalès, imités par Laurent Gerra. L'un d'eux a été flashé sur la Nationale 18 entre Tellancourt et Villers-la-Chèvre, et il ne compte pas se plier à cette nouvelle réglementation.



Dans le reste de l'actualité : un François Hollande déçu. Selon un récent sondage, il serait le pire président de la République depuis 40 ans, le meilleur ayant été François Mitterrand, toujours selon la même enquête d’opinion. Cela n’a pas échappé à un machiavélique connaisseur de la vie politique française.



Après ses récents triomphes dans des films sérieux et graves, Muriel Robin a confirmé qu’elle préparait activement son retour sur les planches avec un nouveau spectacle 100% comique. Après l’annuaire, le répondeur, l’addition, la cafetière, le transat, le noir et la salle d’attente, découvrez son nouveau sketch : le chauffeur Uber, dévoilé en exclusivité par Laurent Gerra.