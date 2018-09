publié le 27/09/2018 à 17:48

À première vue, seul le mot "automobile" du logo a été réduit à "auto", en lettres capitales. Mais le changement est bien plus profond. Pour ses 120 ans, le plus grand salon automobile mondial en termes de fréquentation s'offre un net relooking. Le fond rouge du logo cède la place à du noir, avec en lettres blanches et en capitales "Mondial de l'auto Paris". Sobre.



En se rendant sur la page billetterie du site de l'événement 2018, l'internaute découvre la nouvelle appellation du salon parisien : Mondial Paris Motor Show. Jean-Claude Girot, le commissaire général du salon, y pensait depuis plusieurs années. La décision a finalement été prise après la précédente édition en 2013.

"Pour communiquer à l'étranger, c'est plus facile de dire 'motor show', explique-t-il pour RTL.fr. On doit parler en Anglais à nos partenaires". En outre, le terme "motor" ne renvoie pas seulement à la voiture mais aussi à la moto, qui revient cette année à la Porte de Versailles en même temps que le salon des quatre roues.

Cinq jours de moins

Jean-Claude Girot assure ne pas avoir pour l'instant reçu de critiques avec cet anglicisme. "Les affiches et les panneaux d'affichage autour du salon restent en Français", précise-t-il, avant de rappeler l'excellente image de Paris et de son salon dans le monde entier.



Dernier changement de taille de cette 88e édition : une durée raccourcie de cinq jours. Le salon ouvre ses portes le jeudi 4 octobre à 10h et les refermera 11 jours plus tard, le dimanche 18 à 20h. Il n'y a donc plus que deux weekends pour le visiter, au lieu de trois précédemment. Ce format se rapproche de celui des autres grands salons dans le monde.