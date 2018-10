et Jade

publié le 08/10/2018 à 12:15

Après la démission surprise de Nicolas Hulot, c’est Gérard Collomb, pourtant très proche d’Emmanuel Macron, qui a pris la porte de sortie. Un départ qui a engendré une petite crise politique au sommet de l'État et plongé Emmanuel Macron, imité par Laurent Gerra, dans une profonde tristesse. "Sans Gérard, plus rien ne sera comme avant (...) Je m’en fous de la France. Moi ce que je veux, c’est Gégé. On s’amusait tellement avec lui", lance le chef de l'État.



Le célèbre imitateur de RTL a également imité l'ancien ministre de l'Intérieur, qui souhaite dorénavant récupérer son siège de maire de Lyon. "Parlez moins fort, j'air peur qu'on nous entende", lance le faux Gérard Collomb. Ce dernier ne veut pas qu'Emmanuel Macron, "un jeune parisien prétentieux sorti de la cuisse de Jupiter", sache où il se cache.



C'est ensuite un François Bayrou quelque peu mélancolique qui a été imité par Laurent Gerra. "Bonjour Mademoiselle Jade, bonjour monsieur Calvi et bonjour l'angoisse (...) 20% de nos concitoyens sont seuls. Absolument seuls. Aussi seuls qu'un électeur du MoDem dans un bureau de vote", ironise l'imitateur.