La chronique de Laurent Gerra du mercredi 10 octobre

publié le 10/10/2018 à 09:54

Parmi les questions délicates que le nouveau gouvernement va devoir trancher, figure le paiement de la redevance audiovisuelle par tous les Français, qu’ils soient ou non possesseurs de téléviseur. Une mesure controversée qui méritait bien un nouvel extrait de la saga provençale "Macron des Sources".



Quelque peu isolé, Benoît Hamon n'a pas hésité à joindre Caroline Dublanche, à la tête de l'émission Parlons-nous sur RTL. "Je m’appelle Benoît Hamon mais ça n’est pas très important puisque personne ne se rappelle jamais de mon nom (...) C'est pour vous annoncer que je vais me présenter aux élections européennes", lance-t-il, imité par Laurent Gerra. Mais l'animatrice de RTL est persuadée de parler avec Marcel Amont. Ce qui énerve passablement l'ancien candidat à l'élection présidentielle : "Vous ne pourriez pas plutôt me passer Elizabeth Martichoux ?", demande-t-il.

C’est l’événement du jour. Les Grosses Têtes envahissent la matinale d’Yves Calvi ce mercredi 10 octobre. L'occasion pour Jade, la fidèle partenaire de Laurent Gerra, de faire un tour en coulisses à quelques minutes du début de l'émission. Et autant dire que Laurent Ruquier et ses acolytes, imités par Laurent Gerra, sont déjà très en forme.