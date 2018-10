publié le 09/10/2018 à 10:55

C'est un Nicolas Sarkozy quelque peu craintif que Mademoiselle Jade accueille ce mardi 9 octobre. "Me faites pas remarquer, j'ai peur que Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, soit encore dans les parages. Vous savez bien, la dame qui laisse échapper les coupables et qui veut mettre en prison les innocents", lance-t-il, imité par Laurent Gerra. Une référence directe à Rédoine Faïd et lui. "Je vous laisse deviner qui est le coupable..."



L'humoriste a ensuite imité Marine Le Pen. La présidente du Rassemblement national était à Rome pour rencontrer son "amico" Matteo Salvini, qui reste très populaire dans les sondages. Et face à la facilité déconcertante avec laquelle Marine Le Pen s'exprime en italien, elle en profite pour annoncer qu'elle compte bientôt se mettre au portugais pour partir au Brésil...

Mademoiselle Jade a ensuite accueilli les anciens de la vie politique française. À l'occasion du 60e anniversaire de la Constitution de la Ve République, les anciens présidents de la République et les membres du Conseil constitutionnel ont été réunis. Valéry Giscard d'Estaing a d'abord été imité par Laurent Gerra pour décrire cette fête d'anniversaire : "On a fait la sieste et après on a eu un goûter amélioré avec du Champomy et des madeleines", déclare-t-il.

Puis c'est au tour de Jack Lang, toujours imité par l'humoriste, de s'exprimer. L'ancien ministre de l'Éducation nationale se dit fier du nouveau livre qu'il a préfacé, un "best-seller" selon lui : "La révision constitutionnelle de 2008 : bilan et perspectives". Enfin, Laurent Gerra a imité Édouard Balladur. L'ancien Premier ministre est quelque peu vexé que l'on ne parle que du livre de Jack Lang, alors qu'il en a préfacé un lui aussi : "Je ne laisserai pas un 'has been' décoloré tirer toute la couverture médiatique sur lui !".