publié le 06/09/2018 à 17:28

Quelques semaines avant sa sortie, l'album posthume de Johnny Hallyday se dévoile peu à peu. Une pochette et une date de sortie ont été communiquées, ce jeudi 6 septembre, par la maison de disques du rockeur.



Son titre, Mon pays c'est l'amour, n'est pas un hasard, "c'est la réponse à toutes ses questions", explique Jean-Claude Camus, l'ancien producteur du rockeur. Et d'ajouter : "Cet album est un message d'amour à Laeticia. C'est une bombe. Il va tout balayer. Il est plein de messages."

Réalisé par Maxim Nucci (alias Yodelice), le 51e album de Johnny Hallyday sortira le 19 octobre et comptera dix morceaux. Sur la pochette, on peut découvrir le Taulier, en noir et blanc, vêtu d'un jean, d'un t-shirt blanc et à contre-jour. Disparu le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday sera au cœur de l'actualité cet automne. Laetica Hallyday a prévu d'en assurer la promo.



La pochette de "Mon pays c'est l'amour" de Johnny Hallyday Crédit : Warner Music