VIDÉO - L214 dénonce les conditions d'élevage des pintades du groupe LDC

Mercredi 9 août au soir, l'association L214 a publié une vidéo pour dénoncer les conditions d'élevage des pintades du groupe agroalimentaire LDC, qui possède les marques Maître CoQ, Le Gaulois ou encore Marie. Les images ont été filmées en avril 2023 dans un couvoir situé dans le Maine-et-Loire.

Sur les images de la vidéo de L214, des milliers de pintades reproductrices sont en cage et doivent produire des œufs fécondés. Leurs pintadeaux seront, eux, élevés pour leur viande. Soumis à un éclairage artificiel prolongé, les animaux sont plusieurs par cage et ont peu de place : ils ne peuvent pas se redresser ou étendre leurs ailes.

Les pintades, parfois déplumées et blessées, sont entassées les unes sur les autres. L214 déplore des volailles "affaiblies", "épuisées" et "agonisantes" et affirme qu'elles ne sont pas soignées en cas de blessures. Les cadavres de certaines sont également filmés au sol.

L214 demande la fin de l'élevage en cage

L'association a porté plainte contre cet élevage du groupe LDC "pour ses pratiques cruelles". "Ce couvoir élève près d’un quart des pintades reproductrices en France… Il est intolérable que ces pratiques demeurent légales : agissons contre cette souffrance !", a écrit L214 en légende de la vidéo.



En juin 2023, L214 avait déjà dénoncé, dans une vidéo, les pratiques de LDC en filmant un élevage de chevreaux en Saône-et-Loire. Dans celle-ci, les animaux, séparés de leurs mères à la naissance, étaient filmés enfermés et entassés. Élevés pour être engraissés, leur durée de vie n'excède pas un mois selon l'association.

Poules pondeuses, cailles, lapins, veaux laitiers, truies... "L'enfer des cages concerne de nombreuses espèces", a indiqué l'association dans un communiqué publié mercredi 9 août. L214 invite à signer une pétition afin d'interdire l'élevage en cage pour tous les animaux.