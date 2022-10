VIDÉO - L214 dénonce les conditions d'élevages du "leader européen" de chèvres fermiers

"Cette réalité est bien loin de l'image d'Épinal d'une production française issue du terroir et labellisée 'Appellation d'origine protégée". Cadavres en décomposition, chèvres guidées par un portail électrifié, coups de bâton, chevreaux malades et à l'agonie, mamelles lourdes... Les images diffusées par l'association militante L214 sont une nouvelle fois insoutenables. Elles dénoncent les conditions de vie "sordides" des 2.000 chèvres du premier producteur européen de fromages de chèvre fermier, Chevenet.

Les images ont été tournées à Saint-Maurice-de-Satonnay, en Saône-et-Loire, où plus de quatre millions de fromages sont produits chaque année, grâce à des salariés de l’exploitation. On y voit les 2.000 animaux entassés dans des bâtiments, avec pour seul accès à l'extérieur, une cour bétonnée. Des images commentées par l'actrice Isabelle Adjani. Elle explique : "Pour produire ces fromages, les nouveau-nés sont systématiquement retirés à leur mère dès la naissance. Poussées par la sélection génétique, chacune d'entre elle produit jusqu'à 3,5 litres de lait par jour."

Sur son site Internet, l'association dévoile également le témoignage des deux lanceurs d'alerte, d'anciens saisonniers de l'exploitation. "Ça sentait la mort partout, déplore le premier. Les animaux morts sont placés derrière l'élevage, déposés à même le sol." L'autre complète : "Deux fois, j'ai marché sur un chevreau mort sous la paille. Ça faisait très longtemps qu'ils étaient là." "Certaines (chèvres) avaient les mamelles tellement lourdes et énormes qu’il y en avait qui n'arrivaient même plus à marcher", dénonce-t-il par ailleurs.

"Ces images, aussi terribles soient-elles, ne sont pas une fatalité", veut toutefois croire Isabelle Adjani. L'association a décidé de porter plainte auprès du tribunal de Mâcon pour "mauvais traitement et pratiques commerciales trompeuses". L214 a également interpellé la DGCCRF et les services vétérinaires de la préfecture de Saône-et-Loire, ainsi que les distributeurs des produits Chevenet. Dans la foulée, les enseignes Carrefour et Monoprix ont annoncé qu’elles suspendaient les approvisionnements des produits concernés. L214 a par ailleurs lancé une pétition sur son site Internet.

La fromagerie visée, inscrit parmi ses "valeurs" le "respect des animaux et de l'environnement", représenté par des photos de chèvre en plein air, sur son site Internet, n'a pas répondu aux demandes d'entretien de l'Agence France Presse (AFP).

