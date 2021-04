et AFP

publié le 07/04/2021 à 04:29

L'association de défense des animaux L214 a diffusé mardi soir des images tournées dans un élevage industriel de poulets du Pas-de-Calais qui souhaite tripler sa surface, montrant des animaux entassés et mal en point, espérant ainsi faire barrage à cette extension jugée "délirante".

Sur ces images tournées en mars par l'association, qui publie régulièrement des vidéos "choc" pour dénoncer les conditions d'élevage et d'abattage des animaux, on peut voir des poulets morts gisant au milieu d'animaux vivants, des bêtes boitant fortement ou encore des poulets dont le corps semble démesurément gros par rapport à leur tête.

L'élevage, qui produit des poulets de chair depuis 1998 à Pihem, près de Saint-Omer, souhaite tripler sa surface. L214 dénonce dans cette possible extension "un projet démesuré, un calvaire pour les animaux, et une aberration économique".

> Non à l’extension de l’élevage intensif de poulets à Pihem

Deux nouveaux bâtiments de 2.400 m2

Selon l'enquête publique, qui s'est déroulée du 4 janvier au 2 février, l'élevage "est aujourd'hui déclaré pour 20.500 animaux-équivalents, élevés dans un bâtiment de 1.020 m2". "Le projet consiste à construire deux nouveaux bâtiments de 2.400 m2 chacun, ainsi qu'un hangar de compostage", indique le document.

Le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable le 30 mars, assorti de deux réserves portant sur l'accessibilité du site et les capacités techniques et financières de l'éleveur. Si la préfecture donne son autorisation, le nombre de poulets produits sur le site passera d'environ 150.000 à près de 860.000 en "production théorique annuelle", selon les chiffres fournis par l'éleveur dans sa demande.

Le conseil municipal de Pihem a émis un avis défavorable à cette extension, soulignant les nuisances sonores et olfactives qu'elle fait craindre, ainsi que l'augmentation du passage des camions. La préfecture se prononcera après l'avis du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires qui doit se réunir entre fin mai et fin juin.