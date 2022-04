VIDÉO- Vendée : un charnier de poulets découvert par l'association L214

C'est une nouvelle vidéo choc publiée par l'association L214. Elle a été tournée il y a quelques jours à Pétosse près de Luçon en Vendée, sur un ancien chantier d'autoroute. Une fosse a été creusée pour entreposer les carcasses de volailles euthanasiées pour lutter contre l'épidémie de grippe aviaire. La crise a débuté en novembre dernier dans le Sud-Ouest.

L'épidémie a touché la Vendée, les Deux-Sèvres et elle vient d'arriver en Bretagne. Plus de 1.300 élevages ont été touchés selon le ministère de l'Agriculture. Les volailles, poulets, canards, dindes sont euthanasiées dans les fermes. Les sites d'équarrissage et d'enfouissement des déchets n'ont pas suffi pour entreposer les 9 millions de volailles abattues rien que dans le département de la Vendée.

Interrogée par RTL, la préfecture confirme l'existence du site et affirme qu'il a été sécurisé. "Une membrane empêche la pollution du sol. Il ne s'agit que d'un site de pré-stockage qui fermera dans deux ou trois semaines. Ensuite toute les volailles seront récupérées et détruites à l'équarrissage". L'épidémie semble se calmer en Vendée. De 40 fermes touchées par jour, on n'est plus qu'à deux ou trois.

15 millions de volailles abattues

A total en France, 15 millions de volailles ont déjà été abattues depuis novembre, un tiers de la production française. Si L214 ou le syndicat agricole Confédération paysanne dénoncent les limites de l’élevage intensif, la taille des fermes et leur concentration dans ces régions, la filière réfléchit plutôt à la solution pour l'avenir de la vaccination des animaux.

Depuis 2006, c'est la cinquième grave crise de grippe aviaire en France. Les éleveurs désemparés sont indemnisés, mais leur moral est bas, d'autant qu'il leur faudra plusieurs mois pour reconstituer leurs cheptels.

La guerre en Ukraine frappe aussi la filière

En attendant, la crise de la grippe aviaire se double d'une seconde crise, celle liée à la guerre en Ukraine et à la flambée du coût des céréales. Le prix des aliments pour nourrir le bétail a progressé de 50 % en un an. Sans compter la hausse du coût du gaz pour chauffer les élevages ou du carburant pour faire tourner les machines agricoles.

La crise commence à se ressentir dans les rayons. Le prix des œufs a déjà augmenté de 10 % et certaines boucheries ou volaillers ne sont pas approvisionnés tous les jours.