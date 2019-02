Vous n’avez que les bons côtés de Saturne, natif du 2e décan. Vous vous contrôlez plus facilement, vous savez vous poser des limites et persévérer en tout. Même si vous n’aimez pas ce que vous...

"Même quand l'actualité est morose, Jean-Pierre Pernaut trouve toujours un sujet pour nous remonter le moral", annonce Jade. "Il n'avait pas fait aussi froid depuis l'hiver dernier" , déclare ainsi Laurent Gerra en imitant le présentateur du 13h de TF1. Interviewés dans le cadre d'un reportage, deux employés de la DDE ( Chevallier et Laspalès ) réagissent à la vague de froid : "Les routes sont bloquées, on ne peut pas sortir le camion", préviennent-ils.

Henri Chapier nous a quittés, rappelle mademoiselle Jade. Laurent Gerra a voulu rendre hommage à l'inoubliable créateur du Divan. Plus de 20 ans après, France 3 a ressuscité l'émission avec Marc-Olivier Fogiel. "C'est à croire qu'ils traitent leurs animateurs comme des divans", réagit le défunt animateur. "Ils se débarrassent des vieux pour en acheter des neuf s (...) Est-ce que j'ai une tête à finir chez Emmaüs ou aux encombrants ?" s'interroge-t-il. Chandeleur oblige, Valéry Giscard d’Estaing demande "ses crêpes" et Laurent Ruquier entend bien traiter l’événement culinaire comme un sujet d'actualité "brûlant" ou "au poil... à crêpes" dans ses émissions. "Chacun donnera sa recette (...) Christine Bravo présentera sa crêpe au vin rouge, Steevy Boulay sa crêpe à l'andouille", énumère l'animateur des Grosses Têtes.

La chronique de Laurent Gerra du 1 février 2019

