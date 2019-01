publié le 27/01/2019 à 08:09

L’Inserm se dit prêt à partager ses données pour prouver l’âge de Jeanne Calment à sa mort, c’est-à-dire 122 ans, ce que contestent des chercheurs russes. Une réaction qui n'est pas du goût de l'ancien président, Valéry Giscard d'Estaing : "J’apporte moi aussi ma caution morale et musicale pour prouver que Jeanne Calment était bien Jeanne Calment et pas sa fille". Pour appuyer ses propos, Mademoiselle Jade souligne que : "Jeanne Calment a enregistré un disque avec le tube la Farandole et même un remix joué en boîte de nuit". L'ancien président dévoile avoir été en duo musical avec la doyenne de l'Humanité et fait découvrir plusieurs classiques de la chanson française, à sa façon...