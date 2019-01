publié le 24/01/2019 à 10:39

Comme chaque semaine sur RTL, Philippe Bouvard répond aux questions des auditeurs et jette un regard caustique sur la marche du monde. Ce jeudi 24 janvier, l'animateur reçoit un auditeur bien particulier en la personne du pape François, qui évoque la pédophilie dans l'Église. Un sujet sur lequel Philippe Bouvard préfère rire : "A ce sujet, savez-vous quels sont les biscuits préférés de Monseigneur Barbarin ? Et bien ce sont les Petits Écoliers". Une blague qui a, contre toute attente, eu le don de faire rire le Saint-Père.



Nicolas Sarkozy est revenu sur les temps tumultueux que traverse le Président Macron. L'ancien président n'a pas manqué de se montrer admiratif de la patience de son successeur : "L’autre jour, y’a une dame qui lui a fait recompter sa fiche de paye. Eh ben lui, au lieu de répondre "cass’toi pov’ conne, va voir à la compta" comme l’aurait fait n’importe qui, il prend le temps de causer 7 heures debout dans un gymnase sans faire pipi." Mademoiselle Jade lui a ensuite demandé s'il pensait que notre président pouvait remonter dans l’opinion grâce au grand débat national. Un sujet sur lequel Nicolas Sarkozy se veut confiant : "Vous savez, Mademoiselle Jade, l’opinion publique, ça va, ça vient, c’est du clafoutis de réseaux sociaux, avec des bouts de 'fake news' dedans".



L’Inserm se dit prêt à partager ses données pour prouver l’âge de Jeanne Calment à sa mort, c’est-à-dire 122 ans, ce que contestent des chercheurs russes. Une réaction qui n'est pas du goût de l'ancien président, Valéry Giscard d'Estaing : "J’apporte moi aussi ma caution morale et musicale pour prouver que Jeanne Calment était bien Jeanne Calment et pas sa fille". Pour appuyer ses propos, Mademoiselle Jade souligne que : "Jeanne Calment a enregistré un disque avec le tube la Farandole et même un remix joué en boîte de nuit". L'ancien président dévoile avoir été en duo musical avec la doyenne de l'Humanité et fait découvrir plusieurs classiques de la chanson française, à sa façon...