La chronique de Laurent Gerra du 28 janvier 2019

publié le 28/01/2019 à 11:22

Emmanuel Macron est en voyage officiel en Égypte. Parmi ceux qui l’accompagnent, l’ancien ministre de la Culture et actuel président de l’Institut du Monde Arabe, Jack Lang que nous retrouvons sur place. Comment allez-vous Jack Lang ? "Je kiffe, Abdelatif ! Je kiffe les Égyptiens qui m’ont réservé un accueil digne des plus grandes stars. Figurez-vous qu’ils m’ont pris pour un acteur hollywoodien. En effet, à ma descente de l’avion, Moktar, notre guide, s’est exclamé en me voyant : "Tiens, c’est le retour de la momie !".



Jeudi dernier, Brigitte Macron a reçu à l’Élysée Carla Bruni-Sarkozy et Valérie Trierweiler. Voyons comment s’est passé ce singulier déjeuner entre premières dames. "Oh mais c’est bellissimo chez vous, Brigitte ! Qu’est-ce que c’est que ce joli coussin avec une biche dessus ?", s'est enthousiasmée Carla Bruni-Sarkozy à son arrivée. "C’est moi qui l’ai brodé. Avec la crise des 'gilets jaunes', je ne peux plus sortir alors je me suis mise au canevas. Je vous prêterai le catalogue Phildar, si je parraine une amie, je gagne un chauffe-pied", a répondu l'actuelle première dame.



C’est gentil mais c’est pas la peine, je suis déjà assez gâté comme ça… J’ai une femme merveilleuse, des enfants adorables, un nouvel ami en or". Et ce nouvel ami n'est autre qu'Emmanuel Macron. "On ne se quitte plus lui et moi. Je lui donne des petits conseils désintéressés sur qu’est-ce qu’il faut faire pour que la France elle va bien". "Je fais ça par pure amitié pour lui. Bon, après, s’il veut étouffer les dossiers judiciaires que mon nom est cité dedans, je vais pas l’en empêcher hein", poursuit l'ex-Président.