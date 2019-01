La chronique de Laurent Gerra du 25 janvier 2019

publié le 25/01/2019 à 10:40

Ce vendredi 25 janvier, la vague de froid se fait de plus en plus intense dans l'Hexagone. Les petits villages ne sont pas épargnés et notamment celui d'Astaffort où vit Francis Cabrel. Sur un rythme chantant, le chanteur explique qu'il a neigé dans le Sud-Ouest : "Ce matin, en regardant par la fenêtre de mes yeux, j'ai vu que dehors c'était tout blanc. Blanc comme le linge lavé avec tes mains de femme dans la lessiveuse." Une météo glaciale qui ne manque pas de gêner son quotidien : "Le gel est partout et ça me rend fou. Ça fait geler les choux, ça déplume les hiboux et ça gerce les genoux".



Loin des métropoles, Jean Pierre Pernaut retranscrit cet épisode de grand froid au sein des régions. Il s'est rendu dans un petit village du Quercy Blanc où Jacky Choisson, un maire divers droite, a eu l'idée d'ouvrir une station de tucalithérapie. Étonnée, mademoiselle Jade lui demande s'il ne voulait pas dire "Thalassothérapie". Le journaliste lui explique alors qu'il s'agit bien de ce système et en quoi il consiste : "C'est presque pareil, elle permet de profiter de la bonne chaleur des eaux usées de la commune pour permettre aux habitants de se baigner toute l'année dans une eau à 37 degrés". Une initiative qui n'a pas l'air de convaincre son interlocutrice.

Le froid touche également les footballeurs professionnels. Franck Ribéry souligne que son championnat prend du retard avec le report de plusieurs matchs : " Il y a beaucoup de matchs qui sont annulationnés à cause que la pelouse elle est toute dure comme ma zezette". L'ancien joueur de l'équipe de France évoque les conditions physiques dans lesquelles il joue dans pareilles conditions : "Quand tu renifles, ça fait des glaçons dans le nez, quand tu baves, ça fait des stalactites et si t'as la goutte au nœud, ça fait des stalacbi***".