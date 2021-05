publié le 10/05/2021 à 16:13

Le fameux dictionnaire, Le Petit Robert se renouvelle comme chaque année avec son lot de nouvelles définitions, auxquelles nos confrères du Parisien ont eu accès. Cette année, une partie des nouveautés sont tirées du milieu médical, rien de surprenant au vu de la crise sanitaire. Le dictionnaire est publié le mercredi 12 mai.

À ce titre, vous pourrez découvrir les termes "vaccinodrome", "antivaccin" et son abréviation "antivax". D'autres termes liés à la santé font leur apparition à l'instar de "psychotraumatique" et "bobologie". Ce dernier définit la médecine des petites blessures, les bobos.

Le domaine des sciences et de la technologie a également accouché de nouvelles expressions, comme une "biotech", une start-up de biotechnologie, ou une "fintech" une entreprise innovante utilisant les nouvelles technologies pour proposer des services bancaires et financiers. D'autres mots comme un "VPN" et un "vlog", font leur apparition.

Culture, société, genre et petits plats

À défaut de pouvoir se représenter dans des salles face à un public, les acteurs du monde de la culture ont au moins droit au mot "cinéconcert", qui désigne la projection d'un film sur grand écran accompagné par un orchestre. L'"autotune", ce logiciel utilisé par les chanteurs pour modifier ou corriger leur voix, est désormais présent dans le dictionnaire.

Le confinement a été l'opportunité pour beaucoup d'entre nous d'apprendre à réaliser soi-même des choses que l'on achète ou consomme au quotidien. Cette pratique a un nom, qui figure désormais dans Le Petit Robert, le "DIY" ou "Do It Yourself". Dans le même style, on y découvre la "déconsommation", le fait de réduire sa consommation et le "frugalisme", l'adoption d'une vie pour atteindre l'indépendance financière et bénéficier d'une retraite anticipée.

Dans un tout autre registre, le thème de la lutte contre les discriminations a de nouveaux représentants dans son champ lexical, à commencer par la "transidentité" mais aussi le verbe "silencier", qui consiste à réduire au silence, et l'"intersectionnalité", un "concept associant les aspects qui constituent l’identité d’une personne (sexe, genre, classe, origine ethnique, âge, orientation sexuelle…)", explique Le Parisien.

Enfin, la gastronomie s'invite dans cette liste de nouveaux mots, avec des plats exotiques comme le "chawarma" ou le "konjac" mais aussi le "coffee shop", qui définit d'une part l'établissement où l'on peut boire un café avec des pâtisseries et d'autre part les cafés néerlandais où l'on peut acheter et fumer du cannabis.