Arcachon : le dictionnaire patois de deux retraités, amis depuis 76 ans

publié le 04/03/2021 à 12:17

Deux amis retraités, anciens ostréiculteurs, viennent de publier un petit dictionnaire amusant des expressions utilisées uniquement sur le Bassin d'Arcachon. Un abécédaire patois-français, écrit à quatre mains par les deux amis d'enfance pendant le confinement.

Une rencontre toute en simplicité. D'un côté Jean, 80 ans, de l'autre Pépé, 78 ans. "Ça fait 76 ans que je le supporte", s'amuse le premier. Ils avaient 4 et 2 ans quand ils se sont rencontrés. Tous deux ont rédigé pendant le confinement un drôle d'abécédaire du patois de la région. "Arluper, c'est quand tu avales ta soupe en faisant du bruit, on dit que tu arlupes ta soupe", explique notamment l'un des deux compères. Jean et Pépé on recensé près de 300 mots du Bassin d'Arcachon et un deuxième tome est à l'étude.

Tous deux sont également passionnés de vieux gréements : Jean a fondé une association il y a très longtemps, Pépé en a été le premier membre. "On a construit un bateau en 18 mois, 4.000 heures de travail", se souvient Pépé. "Notre bateau s'appelle Les copains à bord, car on l'a construit à plusieurs copains".

Pour ceux qui veulent se procurer le livre des deux amis, sachez que pour l'instant il est uniquement disponible dans les cabanes d'ostréiculteurs du port de la Teste, à déguster avec une douzaine d'huîtres du Bassin d'Arcachon et un verre de vin blanc sec !