Coronavirus : le plus grand vaccinodrome de France va ouvrir à Toulouse

publié le 08/05/2021 à 05:42

Vendredi 7 mai, les autorités sanitaires et la mairie de Toulouse ont annoncé de nouveaux horaires d'ouverture et la prochaine mise en service du Hall 7 situé sur l'île du Ramier à côté du vaccinodrome du Hall 8. Les capacités vont être plus que doublées afin d'accélérer la campagne de vaccination en Haute-Garonne.

Alors que 2.000 injections journalières sont réalisées en moyenne, les autorités prévoient 5.000 prises en charge par jour "le temps de cette opération exceptionnelle", explique La Dépêche.

Pour atteindre cet objectif, les horaires d'ouverture du Hall 8 vont être élargis de 8h20 à 23 heures dès ce vendredi et jusqu'au dimanche 16 mai. En outre, le hall 7 de l'ancien parc des expositions ouvrira dès le 7 juin prochain, a indiqué la mairie de Toulouse.

Un accueil renforcé qui permettra d'augmenter nettement les capacités du site du Ramier. Il deviendra ainsi le premier vaccinodrome de France et peut-être d'Europe selon le directeur du Samu. "C'est une organisation unique en France", se réjouit sur France 3 Vincent Bounes.

11,70 % de la population totalement vaccinées

Cette extension du centre de vaccination va nécessiter un renforcement de la main d'oeuvre et "un recrutement massif de saisonniers", a précisé la préfecture de Haute-Garonne qui entend "préserver la fluidité du circuit de vaccination".

La cadence de la campagne de vaccination reste soutenue en France à l'approche de la saison estivale et la réouverture des activités économiques et sociales. 11,70 % de la population a reçu une protection anti-Covid complète, soit deux doses d'un vaccin, tandis que plus de 25% des Français ont déjà été vaccinés avec la première injection.

Le lundi 10 mai, tous les Français de plus de 50 ans seront éligibles à la vaccination. Dès le mercredi 12 mai, toutes les personnes majeures pourront demander à se faire vacciner si des doses de vaccin sont disponibles la veille pour le lendemain.