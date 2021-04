et Sarah Belien

publié le 14/04/2021 à 10:43

Dans quelques heures va avoir lieu la fête nationale israélienne. L'an dernier, cette fête avait été annulée pour cause de pandémie. Mais cette année, Israël compte faire la fête "comme avant". Et peut-être même "plus qu'avant. Avec beaucoup de joie, beaucoup de fierté de voir cette vie d'avant retrouvée", assure Daniel Saada, ambassadeur par intérim d'Israël en France.

La vie d'avant en Israël est possible grâce à la vaccination, qui là-bas a un nom de code : "retour à la vie", affirme Daniel Saada. Une affaire d'anticipation selon lui, car le pays est "déjà en train de travailler sur une 3e dose." Le pays est le plus avancé au monde en terme de vaccination. 60% de la population a été vaccinée, affirme l'ambassadeur, expliquant que "les 30% qui ne sont pas vaccinés sont très jeunes. Mais on est en train de lancer la campagne pour les 16-18 ans pour passer le bac dans les meilleures conditions possibles", précise Daniel Saada qui confirme que le pays a déjà atteint l'immunité collective.

La population a reçu le vaccin Pfizer/BioNTech. "Notre gouvernement a su faire preuve de courage car au mois d'avril-mai, se lancer dans des négociations avec un laboratoire qui n'en était qu'à la phase 2, c'était prendre des risques financiers, scientifiques, politiques que peu de politiques au monde savent prendre", confie fièrement l'ambassadeur. Un autre fait explique leur anticipation précoce. "Nous avons payé 40% de plus que le prix du marché qui a été abordé en Europe", équivalent à 28€ la dose. "Toute la vie d'Israël est un coup de Poker", plaisante Daniel Saada.