Coronavirus en Israël : de la bière gratuite pour inciter les jeunes à se faire vacciner

publié le 26/02/2021 à 23:48

Objectif : inciter les jeunes israéliens à se faire vacciner. Un bar de Tel-Aviv a eu l'idée d'offrir une bière, une pizza ou des bonbons à tous ceux qui accepteront de recevoir un sérum contre le coronavirus au sein de son établissement, explique le quotidien régional Ouest France. Dan Goldschmidt, le propriétaire de ce bar, estime que la population "se sent beaucoup moins anti-vaccin quand elle se sent bien".

Ce dispositif a été lancé en collaboration avec un hôpital et la Croix-Rouge israélienne. Il a déjà permis de vacciner plus de 2.200 jeunes en un seul week-end, rapporte El Confidential, relayé par Businees Insider. Une initiative, soutenue par les autorités, qui a inspiré d'autres établissements dans tout le pays.

À noter que de nombreux jeunes Israéliens sont réticents face aux vaccins anti-Covid, dans un pays où 75% des nouveaux cas de contamination touchent des personnes âgées de moins de 39 ans. Seuls 30% des adolescents éligibles ont été vaccinés, d'après les données du Centre d’information israélien sur le coronavirus.

Toutefois, la campagne de vaccination porte ses fruits : vendredi 26 février, le ministère de la Santé a annoncé que 4,65 millions d'Israéliens (sur 9,29 millions d'habitants) avaient reçu une première dose, soit plus de la moitié de la population. Les deux injections du sérum Pfizer/BioNTech ont été administrées à 35% de la population, avec un taux dépassant les 85% chez les personnes âgées de 70 ans et plus, selon les chiffres officiels.