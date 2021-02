publié le 22/02/2021 à 02:07

Seulement deux mois après son lancement, la campagne de vaccination israélienne porte ses fruits. Depuis le début du déploiement à grande échelle du vaccin Pfizer, le 19 décembre 2020, 46% de la population a été vaccinée contre le coronavirus. En conséquence, le pays, qui compte 9 millions d'habitants, rouvre son économie après plusieurs mois de fermeture générale.



Ce dimanche 21 février, les centres commerciaux, les marchés, les musées et les bibliothèques ont rouvert leurs portes. Les salles des cafés et des restaurants resteront eux fermés au moins jusqu'en mars, détaille France inter.



"Nous sommes le premier pays au monde à se remettre sur pied grâce aux millions de vaccins que nous avons commandés", s'est réjoui sur Twitter le Premier ministre Benyamin Netanyahou. "Vacciné ? Obtenez le laissez-passer vert et reprenez votre vie", a-t-il lancé.

"Un passeport vert" pour certains lieux publics

De fait, le gouvernement a mis en place "un passeport vert" qui permet à chacun de se rendre dans les salles de sport, les piscines, les parcs d’attractions, les hôtels et assister à des événements sportifs ou culturels.

Le "passeport vert" déployé en Israël pour l'accès à certains lieux et évènements publics (illustration). Crédit : JACK GUEZ / AFP

La plupart des plus de 60 ans ont reçu les deux doses du sérum anti-Covid et le nombre de nouveaux cas quotidiens diminue fortement. Selon les données du ministère de la Santé, le risque de contamination au virus a chuté de 95,8 % chez les personnes ayant reçu les deux doses du vaccin.

Malgré le relâchement de certaines contraintes sanitaires, il convient de noter que les gestes barrières et la distanciation sociale sont de rigueur dans le pays. Pratiquer la danse dans les salles de banquet reste encore interdit tandis que les lieux de culte doivent respecter une jauge réduite de moitié, explique Ouest France.