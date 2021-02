Vacances d'hiver : comment occuper les enfants ?

publié le 07/02/2021 à 07:30

Ce premier week-end de février sonne le début des vacances d'hiver pour les élèves de la zone A. Des congés qui s'étaleront jusqu'au dimanche 7 mars pour la zone B, et qui interviennent, une fois de plus, dans un délicat contexte épidémique. Mais que l'on parte ou que l'on reste à la maison, pas question de négliger ces semaines de repos.

"Il faut se mettre dans un état d'esprit de quotidien de vacances", explique Cécile Neuville, psychologue experte en psychologie positive et auteure de Mon p'tit cahier Pensée positive aux Éditions Sola. Ainsi, elle propose de "se faire un petit moment au début des vacances pour se poser et se demander 'qu'est-ce que l'on a envie de faire, qui a envie d'avoir quel rythme'. On n'est pas obligé de manger aux mêmes heures que d'habitude, de faire les mêmes activités (...) il faut faire des vacances qui plaisent à tout le monde", rappelle la psychologue.

Cécile Neuville conseille d'"essayer de prévoir au moins une sortie par jour, pour avoir l'impression de s'évader et aller dans des endroits différents de d'habitude". Que ce soit dans des parcs ou dans la nature, la psychologue estime qu'il faut rompre avec le quotidien, "même si ce n'est qu'une demi-heure, mais avoir cette sensation de changer et de vivre quelque chose de nouveau chaque jour".

Des petits rituels

Pour ceux qui partent, il est évident que ces vacances, sans restaurants, ni bars, cinémas ou théâtres et avec un couvre-feu à 18 heures seront différentes, mais pourquoi ne pas "redécouvrir les environnements avec un regard un peu neuf et nouveau", suggère l'experte. "Découvrir les petites villes des alentours, se promener et avoir un regard un peu d'enfant et peut-être se poser des questions sur la culture locale, encore une fois d'essayer d'apporter de la nouveauté", ajoute-t-elle.

Si la pandémie de coronavirus nous oblige à vivre au présent, il est néanmoins "possible de projeter, mais avec une capacité d'adaptation", souligne la psychologue. "Une méthode qui marche très bien, sur une semaine de vacances, c'est de se réunir le dimanche et programmer la semaine (...) se mettre des petits rituels réguliers", indique Cécile Neuville qui cite, à titre d'exemple, d'organiser des petites séances de sport en famille, en extérieur si le temps le permet, ou à défaut à la maison.

Activités manuelles et jeux de société

Avec ou sans pandémie, les vacances d'hiver sont souvent synonyme de grisaille et pluie. Alors, lorsque les sorties en familles ne sont pas possibles, les jeux de société et activités manuelles feront toujours l'affaire pour s'occuper en s'amusant, et ce, même après le couvre-feu.

En effet, les ventes des jeux de société se sont envolées depuis le premier confinement. Ainsi, les Scrabble, Monopoly, Cluedo et autres grand classiques sont toujours aussi populaires auprès des consommateurs. "L'univers des jeux de société est composé de classiques qui sont éternels, mais aussi de produits basés sur des univers différents qui vont fédérer un très grand public", soulignait Franck Mathais, le porte-parole de l'enseigne JouéClub, sur RTL en décembre dernier. Ainsi, le Quiz des quatre maisons, basé sur la saga Harry Potter et Adventure Island, consacré à l'univers de One Piece, ont séduit de nombreuses familles.

Enfin, les activités manuelles restent un bon moyen d'occuper les enfants tout en développant leur créativité. Pâte à sel, peinture, couture, scoubidou, poterie, création de porte-clés ou de bougeoirs... Il y a de quoi satisfaire tous les goûts et tous les âges, tout en respectant les restrictions sanitaires.