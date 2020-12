Noël 2020 : quels sont les jeux de société stars de cette année ?

Patricia Huchot-Boissier / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Date : 16/12/2020

publié le 16/12/2020 à 14:47

Ils ont été les stars du confinement et seront sans doute en bonne place au pied du sapin. Les ventes de jeux de société ont augmenté de 10% en décembre alors que le marché du jouet est plutôt en recul. À quelques jours de Noël, Franck Mathais, porte-parole de l'enseigne JouéClub, présente sur RTL les dernières tendances.

Actuellement, les jeux de société pour familles sont ceux qui rencontrent le plus de succès. Parmi eux, le Quiz des quatre maisons qui permet de tester ses connaissances sur la saga Harry Potter. Ceux qui préfèrent les mangas au célèbre jeune sorcier pourront se replonger dans l'univers One Piece avec Adventure Island, un jeu coopératif pour toute la famille, sorti en novembre dernier.

"L'univers des jeux de société est composé de classiques qui sont éternels, mais aussi de produits basés sur des univers différents qui font fédérer un très grand public", indique Franck Mathais. Ainsi, les créateurs s'adressent à la fois aux adultes, aux familles et aux enfants de tous les âges.

Des jeux pour tous les âges et tous les goûts

Afin de réunir tout le monde autour d'une même table, rien de mieux que des anciens jeux remis au goût du jour, notamment avec le Monopoly mauvais perdants, qui permettra aux tricheurs d'autrefois de frauder sans aucun scrupule, tout en permettant aux plus petits d'essayer de battre les adultes de la même manière.

Pour rester dans le thème de l'année 2020, à savoir l'épidémie de coronavirus, certains pourront opter pour des jeux sur la santé. Par exemple, Docteur Good, un jeu pensé par Michel Cymes pour en apprendre plus sur la santé, le cerveau, le corps et le bien-être.

Les amateurs d'univers loufoques et d'intensité s'intéresseront davantage à des jeux comme Picto Rush. L'objectif, vingt dessins en vingt secondes. Bien sûr, "c'est possible, c'est le but du jeu", assure le porte-parole de JouéClub. Les activités de ce genre, idéales pour l'apéritif, connaissent un grand succès depuis le confinement.

"Les jeux de société représentent 20% de l'ensemble du marché du jouet, il s'agit de la première catégorie de vente", explique Franck Mathais. Vous pourriez donc bientôt en retrouver un, vous aussi, au pied du sapin.