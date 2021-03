Va-t-on changer d’heure pour la dernière fois ?

publié le 26/03/2021 à 09:47

Ce week-end, nous changeons d'heure. Nous passons à l'heure d'été : à 2 heures il sera 3 heures. Nous bougeons nos montres et nos horloges deux fois par an depuis 1974. Mais de plus en plus de voix s'élèvent contre ces changements. Il y a deux ans, l'Europe s'était prononcée pour la fin du changement d'heure. C'est donc peut-être le dernier, mais rien n'est sûr.

Suite à une grande consultation populaire à l'échelle européenne, 80% des personnes se sont prononcées pour la fin du changement d'heure. Cela a ensuite été validé par la Commission et le Parlement européen, et ça devait entrer en vigueur cette année. Sauf que depuis, rien n'a été fait.

En fait, tout le monde est d'accord sur le principe mais pas sur les modalités. L'Allemagne et la France par exemple préfèrent l'heure d'été, mais le Danemark et les Pays-Bas penchent plutôt pour celle d'hiver.

La crise sanitaire prioritaire

Toute la difficulté, c'est donc d'harmoniser le tout. Chaque État est libre de choisir son heure de prédilection et ils auraient dû tous le faire savoir avant le 1er avril 2020. Sauf que la crise sanitaire est passée par là, et les discussions ont été repoussées.

Beaucoup de questions se posent encore. Et si, par exemple, la Belgique et la France ne choisissaient pas le même créneau horaire ? Cela serait compliqué pour les travailleurs transfrontaliers notamment. L'idée était que des groupes de pays se mettent d'accord ensemble, puis que ce soit validé en Conseil européen. Sauf que le changement d'heure n'est clairement pas à l'ordre du jour du Conseil européen en ce moment. Et on le comprend.

En attendant, aucun pays n'a encore pris de décision définitive, encore moins des groupes de pays, et donc tout est bloqué. Bref, ce ne sera sûrement pas notre dernier changement d'heure.

Le jeudi 18 mars, Jean Castex a évoqué le changement d'heure pour justifier le passage du couvre-feu à 19h. Il n'y a que la France qui a décidé de faire ainsi. 14 pays en Europe imposent des couvre-feu pour freiner l'épidémie de coronavirus, avec des horaires très variables : 20h à 6h en Autriche, minuit - 5h en Belgique ou encore 21h-5h en Roumanie. Aucun des pays ne va changer son heure de début de couvre-feu suite au passage à l'heure d'été.