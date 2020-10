Changement d'heure : passage à l'heure d'hiver, mode d'emploi

publié le 24/10/2020 à 07:48

Dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre, il faudra reculer montres et appareils électroniques d'une heure. Cela se fait de façon automatique sur les ordinateurs et les smartphones. Ainsi, à 3h, il sera 2h. Nous allons gagner une heure de sommeil. Et par la même occasion une heure de couvre-feu en plus.

À l'origine, en 1976, le changement d'heure a été décidé pour faire des économies d'énergie et concentrer les heures d'activité et de travail aux moments les plus ensoleillés. Mais depuis plusieurs années, le changement d'heure est décrié. Principalement à cause de ses effets sur la santé (perturbation du sommeil et du moral des Français).

Et c'est peut-être la dernière fois que les Français passent à l'heure d'hiver. Le Parlement européen a entériné en mars 2019 la fin du changement d'heure en 2021. Mais c'est à chaque pays qui le pratique encore de décider s'il maintient l'heure d'hiver ou l'heure d'été.

Après une consultation citoyenne organisée par l'Assemblée nationale, les Français ont été 59% à choisir le maintien de l'heure d'été (il y a eu deux millions de votants). Mais rien n'est encore décidé. Les institutions européennes invitent les pays à se mettre d'accord dans une volonté d'harmonisation à l'échelle de l'UE.

Toutefois, si c'est bien l'heure d'été qui est finalement choisie, ce passage à l'heure d'hiver sera donc le dernier. Et nous changerons ensuite d'heure une dernière fois en mars 2021.