Le passage à l'heure d'été, c'est ce dimanche

publié le 26/03/2021 à 08:21

On se rapproche des beaux jours. Alors qu'on vient d'entrer dans le printemps, les journées s'allongent. Dès ce week-end, on passera donc à l'heure d'été. Dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 mars, on rajoutera une heure à l'heure habituelle. À 2 heures du matin, il sera 3 heures du matin. Vous dormirez donc une heure de moins.

Le changement d'heure a été instauré après le choc pétrolier de 1973-1974, pour éviter la surconsommation d'électricité. Depuis 1998, les dates sont harmonisées au sein de l'Union européenne. Dans tous les pays membres, le passage à l'heure d'hiver s'effectue le dernier dimanche d'octobre et le passage à l'heure d'été, le dernier dimanche de mars.

En 2019, le Parlement européen avait voté une résolution pour arrêter de changer d'heure. Selon le calendrier défini, le dernier changement d'heure devait s'opérer en ce mois de mars 2021, mais avec la crise sanitaire, ces préoccupations ont été repoussées.