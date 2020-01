Transports : ce qui change pour vous au 1er janvier 2020

publié le 01/01/2020 à 17:05

Cette nouvelle année est marquée par des changements conséquents dans les transports. Un durcissement du malus automobile entre en effet en vigueur dès le 1er janvier lors de l'achat d'une voiture neuve. Les acheteurs de véhicules les plus émetteurs de CO2, en particulier les SUV, seront plus sanctionnés en 2020.



Le nouveau barème du malus se déclenche plus tôt, à partir de 110 grammes de CO2 par kilomètres, contre 117 grammes en 2019. Il s'accompagne d'une augmentation du montant du malus minimal, qui passe à 50 euros pour ces 110 gCO2/km (contre 35 euros pour 117 gCO2/km auparavant).



Le malus maximum à l'achat d'un véhicule polluant passe pour sa part de 10.500 à 20.000 euros et les différents niveaux de malus sont globalement doublés voire triplés. À l'inverse, les aides pour l’achat de voitures électriques neuves sont revues à la baisse.

Les 6.000 euros de bonus écologique sont maintenus, cette année, pour l’achat d’un véhicule coûtant moins de 45.000 euros. Mais pour les particuliers, les voitures de plus de 60.000 euros n'auront aucun coup de pouce, hormis les véhicules utilitaires légers et hydrogène.

Du nouveau pour le "permis à 1 euro par jour"

Côté transports aériens, une écotaxe sur les billets d'avion, ou "éco-contribution", s'appliquera aux vols en départ de la France. Pour les vols intérieurs et intra-européens, elle s'élèvera à 1,50 euros en classe éco, rapporte le Télégramme.

À partir du 1er janvier 2020 (et au plus tard au 1er mars 2020), le dispositif du "permis à 1 euro par jour" sera uniquement destiné aux écoles de conduite et aux associations disposant du label "qualité des formations au sein des écoles de conduite".

Enfin, les voitures-radars débarquent en Bretagne : 19 voitures sont prévues courant janvier 2020. En service depuis 2018 en Normandie, les voitures-radar gérées par des opérateurs privés circuleront six heures par jour, sept jours sur sept, à n’importe quelle heure.