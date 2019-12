Grève RATP : les prévisions de trafic du mercredi 1er janvier 2020

publié le 31/12/2019 à 17:17

La mobilisation contre la réforme des retraites va se poursuivre le mercredi 1er janvier pour le 28e jour de mobilisation. Les transports en commun seront encore très perturbés en Île-de-France. La RATP a révélé ses prévisions de trafic : seules les lignes 1 et 14 circuleront normalement.

Entre 9h et 12h, la ligne 2 fonctionnera avec 1 train toutes les 12 minutes. Prévoir 1 train toutes les 8 minutes entre Bastille et Place d'Italie entre 7h et 10h, et 1 train toutes les 6 minutes entre Oberkampf et Place d'Italie de 13h30 à 17h30. Sur la ligne 6, il y aura 1 train toutes les 6 minutes entre Nation et Place d'Italie, mais seulement entre 14h et 18h. Attention à bien vérifier votre trajet, plusieurs stations seront fermées.

La ligne 8 fonctionnera avec 1 train toutes les 20 minutes de 9h30 à 12h, et 1 train toutes les 10 minutes de 12h à 17h30 entre Concorde et Créteil Pointe du Lac. La ligne 9, elle, fonctionnera avec 1 train toutes les 10 minutes de 9h30 à 12h entre les Courtilles et Saint-Lazare. Le trafic sera totalement interrompu sur les lignes 3, 3bis, 4, 7, 7bis, 10, 11 et 12.

3 bus sur 4 toute la journée

En ce qui concerne le tramway, le T2, T3a, T5, T6 et T8 circuleront normalement. Le T1, T3b et le T7 bénéficieront d'un trafic quasi normal.

Il y aura 1 RER B sur 3 de 12h à 18h, et 1 train sur 4 le reste de la journée entre Gare du Nord et l'Aéroport CDG / Mitry. Pour le RER A, les trains en provenance de la branche Cergy seront prolongés de Nanterre Préfecture à la Défense de 8h30 à 23h. De 8h à 18h, des navettes entre les gares de Nation et de Chessy - Marne-la-Vallée seront également assurées à raison d'un train toutes les 30 minutes. Le reste de la ligne sera fermée toute la journée.

Pour les bus, 3 sur 4 rouleront en moyenne toute la journée.

[Mouvement Social]⚠️Pour la journée du mercredi 1er janvier, la #RATP prévoit un trafic très perturbé, proche de celui du 25/12 mais en légère amélioration sur le Métro et le RER. Sur le réseau de surface, le trafic sera quasi normal (Bus et Tramway). Le détail des prévisions⬇️ pic.twitter.com/hUyVTtuCXN — RATP Group (@RATPgroup) December 31, 2019