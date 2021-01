Mort de George Floyd : un drame inspiré ou prédit par les "Simpson" ?

Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

publié le 01/01/2021 à 12:45

Les Simpson ont-ils un don pour prédire l'avenir, et notamment certains événements dramatiques ? Fin mai, des messages sur les réseaux sociaux affirmaient que la série aurait prédit la mort de George Floyd. En cause, un dessin où le chef Wiggum, patron de la police, la mâchoire serrée, appuie avec son genou sur le cou d'un homme noir étendu sur un trottoir.

C'est exactement la même position que le policier de Minneapolis avant que George Floyd ne perde connaissance. Sur le côté, Lisa, la fille de la famille Simpson, tient un panneau sur lequel est écrit "Justice for George".

En fait, ce dessin n'est pas issu de la série Les Simpson. Les observateurs de la chaîne France 24 ont retrouvé l'auteur. Il s'agit d'un artiste italien, Youri Pommeaux, qui a diffusé son œuvre sur Facebook. L'auteur y explique qu'il a utilisé le dessin animé le plus célèbre au monde pour aider à faire prendre conscience de la situation actuelle du monde.

Pourquoi un tel engouement ?

Depuis quelques années, les Simpson ont véritablement remplacé Nostradamus. En janvier dernier, certains pensaient par exemple que la plus célèbre famille jaune de la planète avait fait face au coronavirus en 1993. Dans un épisode, Homer Simpson reçoit un presse-agrumes en provenance du Japon et ainsi contamine la ville de Springfield après avoir ouvert son colis. Étrange coïncidence, surtout que des malins avaient détourné les images, fait apparaître le mot coronavirus et distribué l'épisode sur YouTube en début d'année, en changeant Japon par Chine.

Mi-amusés, mi-sérieux, certains expliquent que les Simpson ont prédit les montres connectées, la crise grecque ou le scandale de la viande de cheval. Contrairement aux astrologues, ce n'est qu'une fois l'événement passé qu'on se dit qu'on l'a déjà vu dans Les Simpson. Le premier épisode de la famille jaune date du 17 décembre 1989. Nous en sommes à 692 épisodes. Donc la créativité d'une équipe artistique peut devenir la réalité, surtout quand on devient un tel phénomène de pop culture.

Intrigant aussi quand Les Simpson imaginent la victoire de Donald Trump dans une allusion. C'était en 2000, seize ans avant son accession à la Maison-Blanche. Le père de la série, Matt Groening, tente de démentir ses prédictions en expliquant qu'il pense à chaque fois aux gags les plus absurdes auxquels nous ne pourrons jamais être confrontées. Et bien la réalité l'a rattrapé.

