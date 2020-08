Comment se débarrasser de nos pensées négatives grâce à l'EFT

publié le 30/08/2020 à 13:21

Nous avons 60.000 pensées par jour. 80% d'entre elles sont anxiogènes et 95% sont répétitives. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une technique formidable pour les extérioriser et donc pour s'en débarrasser.

Cette technique s'appelle l'EFT. J'ai rencontré Baétrice de Possesse qui m'a tout expliqué. Cette psychopraticienne pratique l'EFT, (Emotional Freedom Technique) a son cabinet et l'apprend aussi pour pouvoir le faire chez soi. Un point positif, on peut être rapidement autonome.

L'EFT, c'est plusieurs actions en même temps. D'abord, on ressent dans son corps l'endroit où c'est désagréable. Par exemple, une boule dans la poitrine, dans la gorge ou le ventre. Ensuite on recherche à quelle émotion elle est liée, comme la colère ou la tristesse. Puis on va tapoter avec ses doigts sur les points d'acupuncture, très faciles à mémoriser, comme la base des sourcils ou sous la clavicule.

En même temps, on va se concentrer sur la tension et le ressenti. Pendant qu'on tapote rapidement avec ses doigts, on répète des phrases simples et courtes. Par exemple, "cette peur qui me serre la gorge," et on y ajoute "je l'accepte complètement."

Avec l'EFT, on met des mots sur des émotions, sur les tensions ressenties dans son corps. Le niveau va baisser avant de disparaître, et ça fait un bien fou. C'est une formidable routine bien-être à la portée de tous. Une fois les gestes appris, les pensées négatives, nous pouront les dompter.