publié le 29/08/2020 à 11:54

Dimanche 28 juin, Juliette Dumas, la coach bien être de RTL, nous invite à faire notre"happy list" de rentrée. Nous avons tous besoin de douceur et de joie pour cette rentrée pas comme les autres. Concentrons-nous aujourd'hui sur ces petites choses qui nous font du bien en faisant une liste et en vérifiant qu'elles ne restent pas inscrites simplement sur le papier.

Pas question de culpabiliser. L'idée est de prendre conscience que l'on sait ce qui nous fait du bien mais qu'on ne le fait pas. Certes il faudrait pouvoir, ce n'est pas toujours simple, on n'a pas toujours le choix... Stop ! Cette "happy list" est une liste de petits plaisirs qui donnent le sourire. Ce sont les vitamines, les petits rayons de Soleil.

Ce sont les petites choses à faire de temps en temps, pas forcément tous les jours. Par exemple, se ressourcer dans la nature en rentrant du travail, regarder des films romantiques sous la couette, manger des choux à la crème au petit-déjeuner. Cette "happy list" va vous aider à passer à l'action et vous regonfler régulièrement le moral.

Pour la faire, prenez une feuille et tracez deux colonnes : à gauche, vous écrivez votre "happy list" et à droite, ce que vous faites vraiment. A la fin de la journée ou de la semaine, vous comparez les deux listes, vous ajustez et vous faites ce que vous aimez.