Vision board : préparer votre tableau de visualisation en quatre étapes

Vision board : le tableau de visualisation qui inspire, motive et apaise

publié le 28/06/2020 à 10:11

Dimanche 28 juin, Juliette Dumas, la coach bien être de RTL, nous invite à faire des collages d'un genre un peu particulier. "Cela s'appelle un vision board en Anglais, un tableau de visualisation (...) La visualisation est un exercice mental très puissant qui inspire, motive et apaise. Tout le monde peut le faire. Je vais vous guider en quatre étapes".

"Étape numéro 1 : réunissez le matériel nécessaire. Il vous faut des magazines ou des journaux, des ciseaux, de la colle, une grand feuille cartonnée ou un carnet. Étape numéro 2 : réfléchissez à vos objectifs et à vos envies dans votre vie personnelle et/ou professionnelle. Pensez à ce qui vous plaît, l'ambiance dans laquelle vous aimeriez être ou avec qui, avec quoi, décor, objets, personnes".

"Étape numéro 3 : choisissez les images qui correspondent, découpez-les vous pouvez aussi les chercher sur internet et les imprimer. Étape numéro 4 : positionnez les sur votre feuille ou dans votre carnet et collez-les. Ce que je vous recommande c'est de mettre votre tableau dans l'entrée, dans votre salle de bain... et même en fond d'écran de votre téléphone, comme ça vous garder votre cap".