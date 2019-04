publié le 26/04/2019 à 13:12

La cathédrale Notre-Dame ne pourrait pas supporter un vent de plus de 90 km/h, selon un expert. Frédéric Létoffé préside toutes les entreprises de restauration de monuments historiques. Son constat est alarmant. "Vous avez des éléments de voûtes qui se sont effondrés et il y a des parties de pierres qui sont suspendues dans le vide. Donc ces éléments-là peuvent tomber à tout moment", explique-t-il.



"Il faut rapidement dégager les éléments de bois qui sont calcinés sur les voûtes. Et puis mettre en place un platlage [ndlr : un large plateau horizontal] à l'intérieur pour sécuriser ces zones", ajoute cet expert. Actuellement, 80 professionnels s'affairent jour et nuit dans la cathédrale. Ils ont posé ces grandes bâches que l'on voit de l'extérieur.

Dès la semaine prochaine ils poseront une grande charpente en bois pour consolider les voûtes. Au total : il faudra quatre mois pour que tout le site soit sécurisé. Une fois que ce sera fait, il faudra alors l'analyser minutieusement, puis seulement après, lancer les travaux.

Normalement, un tel chantier demande 10 à 15 ans, mais Emmanuel Macron, lui, a fixé cinq ans. C'est court, dit la Fédération du bâtiment, mais c'est faisable. Car la future loi va accélérer les procédures administratives, et car, pour ce chantier exceptionnel, ils ont évidemment largement assez de financements.

