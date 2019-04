Don à Notre-Dame : Pamela Anderson critique l'OM, le club lui répond par un tacle

publié le 24/04/2019 à 19:45

L'Olympique de Marseille n'a pas laissé enfler trop longtemps la polémique suscitée par Pamela Anderson. Mardi 23 avril en soirée, la Fondation OM tenait son gala annuel à Marseille, avec des ventes aux enchères prévues afin d'aider l'adolescence fragilisée de la cité phocéenne. Une soirée que la comédienne a quitté en colère avant la fin.



La cause du courroux de l'ex-naïade d'Alerte à Malibu est la somme accordée durant le gala à la réfection de Notre-Dame de Paris. "Les enfants qui souffrent à Marseille auraient pu utiliser ces 100 000 euros. Bien plus qu’une église qui a déjà reçu plus d’un milliard de dons de milliardaires", a-t-elle twitté mercredi. Une colère qui a fait le tour des médias, au point que l'OM a répondu dans un communiqué.

Le club a ainsi détaillé le déroulement de la soirée, avec des ventes aux enchères d'objets prestigieux. Pèle-mêle, les enchérisseurs pouvaient s'offrir des maillots de joueurs NBA, un casque et un ballon dédicacés de la légende de la NFL Tom Brady, des objets personnels d'Antoine Griezmann et d'autres joueurs des Bleus, mais aussi de Bruce Springsteen.

Un don privé de McCourt

Mais pendant la soirée, un objet a été vendu et dont le fruit de l'enchère était destiné à la réfection de Notre-Dame. "La Fondation a décidé d’ajouter à la vente aux enchères un lot inédit, la guitare de Bruce Springsteen dédicacée, afin de participer à la rénovation de ce lieu emblématique de France", a précisé le communiqué.



Un lot de prestige remporté pour 100 000 euros "par l’actionnaire Frank McCourt à titre personnel". Le but était ainsi de ne pas priver la soirée et les enfants de Marseille d'un "autre" généreux donateur. Au total, la Fondation a récolté 439.760 euros.



"Le montant des dons levés pour les actions sociales de l’OM dans la ville et sa région ont représenté plus de trois fois les fonds récoltés pour Notre-Dame de Paris", assure l'OM, qui n'oublie pas de préciser que Pamela Anderson ne fait pas partie des généreux donateurs. Un tacle de la part du club que n'aurait pas renié sur le terrain le défenseur Adil Rami, compagnon de la comédienne.