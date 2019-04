publié le 16/04/2019 à 20:28

Le président de la République Emmanuel Macron a pris la parole ce mardi 16 avril, à 20h, depuis l'Elysée, afin de s'exprimer sur l'incendie de Notre-Dame survenu lundi 15 avril. Dans cette allocution, Emmanuel Macron a affirmé vouloir que la cathédrale de Notre-Dame soit "rebâtie" "plus belle encore" d'"ici cinq années".



"Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Nous avons tant à reconstruire. Alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici cinq années. Nous le pouvons et là aussi nous mobiliserons", a déclaré le chef de l'État.

Rendant hommage aux sapeurs-pompiers, aux policiers et aux soignants, "héroïques", Emmanuel Macron a insisté sur l'unité du pays après ce drame : "Nous avons vu cette capacité de nous mobiliser et de nous unir pour vaincre".

Le président a également évoqué la campagne de dons lancée aujourd'hui et qui compte déjà plus de 700 millions d'euros : "Des riches comme des moins riches ont donné de l’argent. Chacun a donné ce qu’il a pu, chacun à sa place, chacun dans son rôle".