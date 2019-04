publié le 25/04/2019 à 08:54

Le gouvernement va présenter un projet de loi pour la restauration de Notre-Dame de Paris. Un projet de loi sous le feu des critiques, en raison notamment des dérogations prévues pour la restauration de la cathédrale et du non respect des règles en vigueur.



Des critiques à laquelle se joint la voix de Bruno Retailleau. Une "restauration" et non une "reconstruction", insiste-t-il ce jeudi 25 avril sur RTL. "Notre-Dame n'est pas l'objet du président de la République. Il ne peut pas se l'accaparer", invective le sénateur LR de la Vendée. "Il veut la reconstruire, il veut qu'elle soit encore plus belle encore", affirme-t-il.

"Cette idée que le progressisme aurait un dédain pour ce qui est passé", s'arc-boute Bruno Retailleau. "En voulant faire, par exemple, une sorte de geste contemporain, architectural pour la flèche de Viollet-le-Duc, il peut dénaturer Notre-Dame", s'inquiète le président du groupe LR au Sénat. "Il ne peut pas s'accaparer Notre-Dame, elle ne lui appartient pas", abonde-t-il.