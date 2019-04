Notre Dame : les photos de la désolation

publié le 23/04/2019 à 12:43

Ce sont des images qu'on regarde encore et encore pour se persuader que cette tragédie est bien réelle.



19H50... La flèche de Notre-Dame foudroyée par les flammes. Elle vacille puis se brise. " Assez rapidement après mon arrivée, le toit de la nef s'effondre et là je me dis, faut plus que je bouge, la flèche va s'effondrer à son tour. On est un petit peu dans un état second. On est concentré. Je fais mon travail", témoigne sur RTL, le photographe de l'AFP Geoffroy Van Der Asselt.

La flèche de Notre Dame en feu Crédit : Geoffroy Van Der Asselt - AFP

Sous un ciel obscurci par une épaisse fumée jaune, la flèche rougeoyante érigée en 1859 par Viollet Le Duc se tord, dévorée de l'intérieur par les flammes jaillissantes. Le plomb est en fusion. Dans quelques secondes, elle s'écroulera sur la nef. "C'est une photo que j'aurai aimé ne jamais avoir à faire. Je pensais qu'on allait voir en boucle une vidéo. Mais je n'avais pas pensé qu'une photo pourrait aussi bien figer l’événement et on va voir des détails qu'on aurait pas vu dans une vidéo parce que c'est très fugace" raconte Geoffroy Van Der Asselt.

L'effondrement de la flèche et de la toiture a provoqué un trou béant au niveau des voûtes de Notre Dame. Quelques photographes ont pu voir l'intérieur la cathédrale pendant l'incendie. Parmi eux, Yoan Valat de l'agence EPA : "On sait qu'on photographie un moment d'Histoire" explique t-il à RTL.

Notre Dame de l'intérieur pendant l'incendie Crédit : Yoan Valat - European Pressphoto Agency

Sa photo prise en contre plongée est vertigineuse. A la place de la flèche, au niveau de la voûte de la nef, un trou orangé. Des morceaux de bois incandescents tombent du ciel. Un amas de débris jonche le sol et les bancs. "Très vite je vois qu'il n'y a plus rien qui nous empêche de nous avancer et je vois cette porte d'entrée ouverte. Il y a des pompiers qui font des aller-retours. Les gravats n'étaient pas si impressionnant que ça de premier abord car les 50 premiers mètres paraissent intactes. Vraiment c'est la deuxième partie de la cathédrale qui se trouve sous les trous béants. L'ampleur du feu et du brasier était tel que c'est le lendemain que je me suis rendu compte que mes habits et mon écharpe sentait la fumée" témoigne Yoan Valat.



Et puis au fond, il y a cette croix. Cette croix dorée qui brille. Si lumineuse au milieu des décombres. Un miracle. Un symbole. "La croix marque. Elle scintille beaucoup plus sur une photo que dans la réalité. Dans la réalité il y a cette brume, c'est assez poussiéreux. Mais ce qui choque c'est cette croix toujours debout" explique Yoan Valat.



Notre Dame martyrisée mais debout elle aussi devant les yeux d'une foule sidérée qui a passé la nuit à immortaliser cette cathédrale qu'on pensait tous éternelle.