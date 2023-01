Le scandale des Ehpad est relancé avec la sortie ce mercredi 25 janvier du tome 2 de Les Fossoyeurs. Révélations sur le système qui maltraite nos aînés. Son auteur, le journaliste indépendant Victor Castanet, était l'invité de RTL. Il y a un an, son premier livre provoquait une onde de choc, on y découvrait la maltraitance, le rationnement des couches, des biscuits, le détournement de l'argent public, des licenciements massifs...

"Je savais en faisant cette enquête, en travaillant si longuement, que j'avais des preuves d'irrégularités et donc que le groupe allait être poursuivi", nous explique-t-il. Dans cette nouvelle édition, on découvre des coups de pression, des intimidations, ou comment des sociétés d'intelligence économique, de communication de crise, ont tenté de limiter l'impact. Le livre évoque également un sondage dans l'émission Touche pas à mon poste! de Cyril Hanouna. 70% des votants pensent alors que l'enquête du journaliste est infondée.

"Il y a plus de 70% qui vont dire que les accusations du livre sont infondées et donc à ce moment-là, je reçois, moi, des appels et des messages de mes sources qui s'inquiètent. On apprend quelques jours plus tard qu'il y a une boîte de réputation digitale, qui a été missionnée par un des acteurs du secteur des Ehpad pour manipuler ce sondage. Et en vrai, ça ne coûte rien, c'est extrêmement facile à faire. Ils font appel à une armée de faux comptes Twitter et en deux secondes, pour moins de 10.000 euros, ils inversent le sondage", explique Victor Castanet.

Le livre cite également un ancien ministre, Jean-Louis Borloo, que le journaliste soupçonne d'avoir prévenu le groupe Korian. "Korian a été contacté par un homme politique de premier plan qui les a dissuadés de me rencontrer, qui leur a expliqué qu'il ne fallait surtout pas me voir, pas me répondre, que mon enquête risquait de faire scandale", explique le journaliste.

Emmanuel Macron n'a aucun bilan sur la question du grand âge Victor Castanet, auteur des "Fossoyeurs"

Victor Castanet parle également de craintes à l'Élysée après la sortie de votre livre, des craintes de voir le scandale retomber sur le président. "Ce que j'ai compris, grâce à un certain nombre de témoins importants et notamment une députée, c'est que le calendrier présidentiel, a dicté un certain nombre d'événements", dit-il. "Ils ont dû se dépêcher et donc moi, pour connaître un certain nombre d'éléments qu'ils ont pu obtenir. Je sais qu'il y a des documents qu'ils n'ont pas pu traiter", ajoute-t-il.

"Emmanuel Macron n'a aucun bilan sur la question du grand âge. Ça fait depuis 2018 qu'il a promis à plusieurs reprises une loi grand âge, quand il y a eu des alertes et des drames successifs. À chaque fois elle est repoussée, puis définitivement abandonnée. Et donc ça questionne la responsabilité gouvernementale sur le fait que des dispositions n'aient pas été prises plus tôt et que peut être si une loi grand âge avait été mise en place il y a quelques années, un certain nombre d'incidents auraient pu être évités", selon lui.

