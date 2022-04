Emmanuel Macron cherche son Premier ministre parfait. Ce nouveau chef du gouvernement sera chargé de la planification écologique, flanqué de deux ministres "forts" : un pour la planification énergétique et un autre pour la planification écologique territoriale, comme il l'a promis entre les deux tours à son meeting de Marseille.

Et pour opérer ce changement d'entre-deux-tour, "il s'est inspiré de Jean-Louis Borloo", raconte un lieutenant du président. Emmanuel Macron a en effet lu L'alarme, le manifeste que l'ancien ministre a publié il y a un peu plus d'un mois. Jean-Louis Borloo, qui avait déjà échangé avec le président sur le sujet, y plaide pour un ministère de l'Énergie "puissant" chargé de la décarbonation, de l'industrie et qui ferait une "coalition" avec les opérateurs de l'énergie, les régions.

Passé à la moulinette macroniste, cela donne le super premier ministre écolo et ses deux acolytes. "L'important, c'est qu'il y ait un signal clair avec des ministres puissants", confie Jean-Louis Borloo. Comme quoi Emmanuel Macron ne s'inspire pas que de Jean-Luc Mélenchon.