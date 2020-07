Savoie : tartiflette, reblochon et bescoin au menu

publié le 17/07/2020 à 14:29

Avec RTL vous régale, la montagne ça nous gagne ! Aujourd'hui on chausse ses skis et on file en Savoie, dans les Alpes. Des pics, des glaciers, de fougueux torrents, des lacs, des crozets et de la tartiflette. Mais la Savoie c'est également une destination idéale l'été. Profiter d'un coucher de soleil sur le lac Léman depuis Evian-les-Bains, pousser les portes cochères du vieux Chambéry, admirer le Mont Blanc depuis Combloux, ou se balader au bord du lac, cerné par les montagnes à Annecy : la Savoie, c'est que du bonheur !

A l'honneur de RTL vous régale : le célèbre reblochon. Onctueux, adouci par de fréquents lavages et protégé par une AOP, c'est un véritable trésor savoyard. On découvre les secrets de sa fabrication, et des conseils pour le déguster.

On parle également du bescoin, une brioche allongée parfumée au safran et à l'anis confectionnée en Haute-Savoie avec le gagnant de La Meilleure Boulangerie de France en 2014.



L'évidence : le reblochon

Virginie Avettand, productrice et présidente de l'Union des producteurs de reblochons fermiers nous raconte les secrets qui rendent ce fromage si délicieux.

Le choix de Luana : carpaccio de mulets aux girolles

Luana Belmondo, nous donne la recette de son carpaccio de mulets aux girolles.

L'ambassadeur : Mercotte

La célèbre Mercotte, animatrice du Meilleur Pâtissier de France, est également savoyarde ! Elle nous parle de cette magnifique région et nous donne également la recette de la tarte à la myrtille.

Le défi frigo !

Vous avez un ingrédient dans votre frigo mais ne savez pas quoi en faire ? Pas de panique ! Nos deux spécialistes de la cuisine ont 3 minutes pour vous proposer une recette. A vous de les départager !

