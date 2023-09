Rugby : pourquoi parle-t-on de "grand chelem" ?

Rugby, comme vous le savez, est un mot anglais – vous noterez que c’est un anglicisme dont personne ne se plaint. Il faut dire que c’est un sport anglais. Rugby est le nom de la ville où ce sport a été inventé. Comme Bayonne a donné son nom à la baïonnette, comme la Champagne a donné son nom au champagne, Rugby a donné son nom… au rugby. En France, on oppose souvent le rugby au football, mais le rugby est un bébé du football, dont c’est une simple variante, à l’origine. D’ailleurs, on l’a d’abord appelé "rugby football", le "football de Rugby", celui qui se jouait dans la ville de Rugby.

On raconte que c’est un joueur du collège de Rugby qui a inventé le rugby. Il s’appelait William Webb Ellis, et il est enterré dans les Alpes-Maritimes, figurez-vous. Si vous passez dans la région, allez donc lire son épitaphe au cimetière de Menton : "A William Webb Ellis, qui, avec un joli mépris pour les règles du football, fut le premier à partir en courant avec le ballon dans les bras, inventant ainsi le rugby".

Les Français ont mal compris "grand slam"

Et qu’est-ce qui différencie le rugby du football, en dehors du fait qu’on a le droit de prendre le ballon en main : la forme bizarroïde dudit ballon, bien sûr ! Celui qui a eu l’idée de cette forme, qui rend le ballon plus facile à attraper tout en rendant sa trajectoire plus difficile à anticiper, eh bien, c’est un cousin à moi, un certain William Gilbert… À vrai dire, je ne suis pas sûre qu’on soit cousins, c’était un cordonnier local, qui par la suite a carrément transformé sa cordonnerie en fabrique de ballons. J’adore voir tous ces costauds se bagarrer pour moi… enfin, pour un ballon qui s’appelle Gilbert !

J’ai découvert un autre truc rigolo au sujet des mots du rugby : vous savez qu’on parle de "grand chelem", quand une équipe remporte tous ses matchs ? On parle de grand chelem au tennis aussi, avec les tournois du Grand Chelem. Ce mot, "chelem", qui, reconnaissons-le, ne ressemble pas à grand-chose de connu en français, vient lui aussi de l’anglais. Mais il s’agit d’une déformation. En anglais, on disait "slam", et "grand slam".

Le slam était à l’origine un jeu de cartes, quand on faisait le grand slam, on avait tout gagné. Et donc le mot s’est d’abord répandu en France, selon le Dictionnaire historique de la langue française, parmi les joueurs de whist et de bridge, deux jeux nés outre-Manche eux aussi. Les Français ont mal compris grand slam, ils ont arrangé ça à la sauce gauloise, et nous voilà… avec un grand chelem !