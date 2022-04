Il a su mettre d'accord une majorité de Français contre son projet. La réforme des retraites est l'un des projets majeurs d'Emmanuel Macron qui, depuis son premier quinquennat, vise à pousser l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans en 2028, puis 65 ans d'ici 2031. "Nous devons travailler plus", avait notamment déclaré le président-candidat le 17 mars dernier en présentant son programme. Moins d'un mois plus tard, il s'est toutefois dit prêt à "bouger" sur la réforme des retraites et "n’exclut" pas un référendum.

Le chef de l'État envisage également de réévaluer le minimum contributif qui s'élève aujourd'hui à "à peu près 980 euros", "si vous avez toutes vos annuités et "si vous avez fait votre carrière au SMIC", expliquait Emmanuel Macron au journal de France 2 le 21 avril. Il souhaite ainsi revaloriser cette pension minimale de "980 euros à 1.100 euros". Ce nouveau montant pourrait être effectif dès janvier 2023.

Enfin sur la question des régimes spéciaux, Emmanuel Macron n'a jamais fait mystère de sa volonté de mettre fin aux régimes de retraite spéciaux "pour les nouveaux entrants". En France, plusieurs entreprises proposent ce genre de dispositifs comme la RATP, EDF ou encore la SNCF.