La réforme des retraites constitue l'un des projets majeurs d'Emmanuel Macron, président de la République et candidat à sa réélection. Celle-ci vise à pousser l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans en 2028, puis 65 ans d'ici 2031 mais aussi à réévaluer les pensions dont bénéficieront les retraités.

"Quand vous avez une carrière complète, que vous avez toutes vos annuités, aujourd'hui vous touchez, si vous avez fait votre carrière au SMIC, à peu près 980 euros", explique Emmanuel Macron, invité au 20h de France 2. "Le vrai coût sur les retraites, c'est de passer le minimum contributif (…) de 980 euros à 1.100 euros".

"L'idée c'est quand même que ça puisse durer quelques mois (les discussions autour de la réforme NDLR) et donc qu'on essaie de viser janvier prochain", poursuit le chef de l'État. Et l'exécutif a déjà prévu un coût de 3 milliards d'euros à cet effet, "parce qu'on prend les personnes qui sont déjà au minimum contributif, pas simplement celles et ceux qui arrivent à la retraite. Ce coût là est un coût financé par la réforme", affirme le président, qui espère donc mener la réforme assez rapidement.