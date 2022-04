Présidentielle 2022 : Macron "n'exclut pas" un référendum sur les retraites

Le déplacement de campagne dans le Nord a été l'occasion pour Emmanuel Macron de préciser sa vision de la réforme des retraites envisagée dans son programme. S'il admet être ouvert à différentes pistes pour ajuster son projet, le président sortant écarte l'hypothèse d'une retraite à 60 ans.

Auprès de BFMTV, il explique que, selon lui, "revenir à 60 ans alors que notre espérance de vie continue d'augmenter", est une mesure impossible à financer. "Vous payez plus de cotisation, ajoute-t-il, et vous réduisez le pouvoir d'achat, je demande aux retraités de baisser leurs pensions ? Je ne suis pas magicien."

Emmanuel Macron répète qu'il souhaite "indexer les pensions de retraite à l'inflation dès le 1er juillet et porter la retraite minimale à 1 100 euros par mois." Estimant qu'une telle réforme ne se fera pas "du jour au lendemain", Emmanuel Macron affirme qu'il ne souhaite pas "diviser le pays" et qu'il est prêt "à discuter du rythme et des bornes", même s'il réaffirme que "les régimes spéciaux ne conviennent plus à la réalité du pays".

En cas de second mandat, Emmanuel Macron déclare vouloir "concerter" sur le sujet et améliorer "collectivement" son projet de réforme. Pour la réforme des retraites comme pour "quelque réforme que ce soit", le chef de l'État annonce également ne pas "exclure" l'idée d'un referendum. "Nos discussions permettent de clarifier les choses", assure-t-il.